رداً على التدريبات بالذخيرة الحية.. تايوان تدعو الصين إلى وقف استعراض "عضلاتها العسكرية"

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية في بيان بأن "قوات تايبيه رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الصينية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبر الخط الوسط الفاصل، ويعتقد أنها تجري محاكاة لهجومٍ على جزيرة تايوان الرئيسة"، وفقما نقلت "فرانس برس".