العالم

"زيلينسكي" يطالب الغرب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الضرورية لوقف الغزو الروسي

دعا بريطانيا إلى توفير الطائرات الحربية
"زيلينسكي" يطالب الغرب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الضرورية لوقف الغزو الروسي
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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأربعاء) حلفاءه الغربيين بتزويده بالأسلحة الضرورية؛ لوقف الغزو الروسي، وذلك خلال اجتماع في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وأفادت الرئاسة الأوكرانية في بيان عقب الاجتماع بأن "زيلينسكي" شدد على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة الضرورية من الحلفاء لوقف الهجوم الروسي وتحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا، وفقاً لـ"رويترز".

وفي خطاب أمام البرلمان البريطاني في قاعة ويستمنستر في لندن، دعا "زيلينسكي" بريطانيا بتوفير الطائرات الحربية لأوكرانيا.

فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية الروسية

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