"زيلينسكي" يطالب الغرب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الضرورية لوقف الغزو الروسي

وأفادت الرئاسة الأوكرانية في بيان عقب الاجتماع بأن "زيلينسكي" شدد على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة الضرورية من الحلفاء لوقف الهجوم الروسي وتحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا، وفقاً لـ"رويترز".