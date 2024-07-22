"توثيق مصور وسكين وإطلاق نار".. تفاصيل قتل "إسرائيل" لمواطن كندي على حدود غزة

قُتل شخص يحمل الجنسية الكندية، اليوم الإثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، بزعم تنفيذه عملية طعن في مدخل مستوطنة "نتيف هعسراة" المقامة على الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن "شخصاً وصل إلى مدخل المستوطنة وحاول طعن عناصر أمن بالمكان، الذين ردوا بإطلاق النار عليه".
وأضافت: بدأ الشخص الحديث باللغة الإنجليزية مع عناصر الجيش في المكان وقال لهم إن" إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، ثم اقترب منهم وبحوزته سكين قبل أن يتم إطلاق النار عليه.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أظهر توثيق مصور، إطلاق عناصر جيش الاحتلال النار على الشخص بعد وصوله إلى مدخل المستوطنة بواسطة سيارة وتحدثه مع أحدهم في المكان.