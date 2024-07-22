"توثيق مصور وسكين وإطلاق نار".. تفاصيل قتل "إسرائيل" لمواطن كندي على حدود غزة

وأضافت: بدأ الشخص الحديث باللغة الإنجليزية مع عناصر الجيش في المكان وقال لهم إن" إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، ثم اقترب منهم وبحوزته سكين قبل أن يتم إطلاق النار عليه.