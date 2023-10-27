القصف الإسرائيلي الأعنف: غارات مُركَّزة على غزة.. ومخاوف الاجتياح تلوح

كثَّفت إسرائيل غاراتها على شمال قطاع غزة، ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي للقطاع في أي لحظة.
وأفادت "العربية-الحدث" بأن القطاع يشهد قصفًا، هو الأعنف منذ بداية الحرب، فيما قال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة، لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع.
في المقابل أطلقت كتائب القسام رشقة صواريخ باتجاه عسقلان؛ إذ دوت صفارات الإنذار، كما طالت الصواريخ تل أبيب ووسط إسرائيل، فيما اعترضت القبة الحديدية عددًا من الصواريخ فوق تل أبيب، بحسب "العربية-الحدث".
وتواصل إسرائيل قصف القطاع لليوم الحادي والعشرين على التوالي بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية على بلدات ومعسكرات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الحالي.