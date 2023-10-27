القصف الإسرائيلي الأعنف: غارات مُركَّزة على غزة.. ومخاوف الاجتياح تلوح

وأفادت "العربية-الحدث" بأن القطاع يشهد قصفًا، هو الأعنف منذ بداية الحرب، فيما قال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة، لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع.