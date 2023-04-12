أمين الأمم المتحدة يحذر من مجاعة شاملة تحدق بالصومال

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بعد زيارة مخيم في بيدوة جنوب غرب الصومال للنازحين جراء الجفاف والقتال بين حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة وبين قوات الحكومة: "من غير المعقول أن يعاني الصوماليون من الآثار الفظيعة لأزمة مناخ لم يتسببوا فيها بأي حال من الأحوال، ويشيع تغير المناخ الفوضى".