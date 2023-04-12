أمين الأمم المتحدة يحذر من مجاعة شاملة تحدق بالصومال

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم (الأربعاء) من أن الصومال يعاني من تداعيات أزمة مناخية تتسبب في مواجهته خطر حدوث مجاعة شاملة، عقب جفاف أزهق أرواح 43 ألفًا العام الماضي.
وأوضح "جوتيريش" أن نحو 8.3 مليون صومالي، نصف التعداد السكاني تقريبًا، تلزمهم مساعدات إنسانية عاجلة، وأنه جرت تلبية 15 بالمائة فقط من متطلبات المساعدات البالغة قيمتها 2.6 مليار دولار لهذا العام.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بعد زيارة مخيم في بيدوة جنوب غرب الصومال للنازحين جراء الجفاف والقتال بين حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة وبين قوات الحكومة: "من غير المعقول أن يعاني الصوماليون من الآثار الفظيعة لأزمة مناخ لم يتسببوا فيها بأي حال من الأحوال، ويشيع تغير المناخ الفوضى".
وبيّن أن الجفاف تسبب في تشريد 1.4 مليون صومالي تشكل النساء والأطفال 80 بالمائة منهم، وذلك بعد خمسة مواسم متتالية لم تهطل فيها الأمطار.