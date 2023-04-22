نقابة أطباء السودان: عدد ضحايا الاشتباكات من المدنيين يتجاوز 256 وفاة و1454 إصابة

وقالت النقابة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم: إن الاشتباكات ما زالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.