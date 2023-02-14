3 قتلى و5 جرحى بإطلاق نار داخل حرم جامعة ميشيغان

وأكد أنه تم نقل ما لا يقل عن 5 ضحايا إلى المستشفى، بعضهم مصاب بإصابات تهدد الحياة، وأصدرت شرطة جامعة ولاية ميشيغان تحديثًا عبر تويتر بعد ذلك بوقت قصير، قالت فيه إن 3 أشخاص آخرين على الأقل قُتلوا.