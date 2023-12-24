"جرائم الحرب في غزة".. شكوى جنائية تتلقف "4 آلاف جندي إسرائيلي من أصول فرنسية"

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن 485 جندياً وضابطاً قُتلوا منذ بداية الحرب في القطاع، بينهم 158 قُتلوا منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996 جندياً بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.