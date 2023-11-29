حول العالم في صورة: في غزة وسط الدمار والركام.. وتستمر الحياة!

وتعيش غزة في اليوم الثاني من الهدنة الممددة، وقد تستيقظ غدًا مع إشراقة شمس جديدة على أصوات الطائرات مجددًا، ودوي المدافع، وطلقات البنادق، في حال لم تتوصل الأطراف المختلفة لتمديد جديد، وهو ما لم يحدث حتى وقت كتابة هذه السطور.