حول العالم في صورة: في غزة وسط الدمار والركام.. وتستمر الحياة!

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، نشاهد من مخيم خان يونس في جنوب غزة، فلسطينيين يطهون طعامهم في وسط الدمار والأنقاض والركام من حولهم.
لم يبقَ شيء لم يطله أذى العدوان الإسرائيلي، الحجر والبشر، والحيوان والزرع، فالروح مجروحة لكنها لم تنكسر، عصية على الانكسار، يحاولون لملمة جراحهم في انتظار أخبار جديدة عن تمديد الهدنة، أو هدنة دائمة من الحرب والخراب.
وتعيش غزة في اليوم الثاني من الهدنة الممددة، وقد تستيقظ غدًا مع إشراقة شمس جديدة على أصوات الطائرات مجددًا، ودوي المدافع، وطلقات البنادق، في حال لم تتوصل الأطراف المختلفة لتمديد جديد، وهو ما لم يحدث حتى وقت كتابة هذه السطور.