إسرائيل تتوعّد بمحاسبة المسؤولين عن هجوم وقع عبر الحدود مع لبنان

توعَّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم "الخميس"، بمحاسبة المسؤولين عن هجوم نادر وقع هذا الأسبوع بقنبلة زرعت على جانب طريق، واتّهم مسؤولون إسرائيليون ميليشيا حزب الله بالضلوع فيه.
وقال "جالانت" للصحفيين خلال جولة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية: "أيًّا كان مَن نفّذ هذا الهجوم، فإنه سيندم على تنفيذ هجوم ضدّ مواطني إسرائيل، وضدّ دولة إسرائيل، سنردّ في التوقيت المناسب وبالطريقة الملائمة"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، قتلَ رجل كان يحمل حزامًا ناسفًا، بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل، وفجّر عبوة ناسفة الاثنين الماضي، أدّت إلى إصابة سائق بجروح خطيرة.