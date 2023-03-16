إسرائيل تتوعّد بمحاسبة المسؤولين عن هجوم وقع عبر الحدود مع لبنان

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، قتلَ رجل كان يحمل حزامًا ناسفًا، بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل، وفجّر عبوة ناسفة الاثنين الماضي، أدّت إلى إصابة سائق بجروح خطيرة.