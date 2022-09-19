"التعاون الإسلامي" تطالب مجلس الأمن بالموافقة الفورية على عضوية "فلسطين" بالأمم المتحدة

وشدَّد على ضرورة استمرار الضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ قراراته؛ لوضع حد لسياسات المحتل الاستيطانية الاستعمارية غير القانونية، والاحتلال غير القانوني بجميع مظاهره، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير، واستقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد الحل العادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين.