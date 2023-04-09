الوثائق الأمريكية المسربة.. كوريا الجنوبية تعتزم مناقشة تجسس واشنطن عليها

وأضافت أن سيئول وافقت على بيع قذائف مدفعية لمساعدة الولايات المتحدة على تجديد مخزونها من الأسلحة، مصرة على ضرورة أن يكون المستخدم النهائي هو الجيش الأمريكي، لكن كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية انتابهم القلق من أن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بها، وفقاً لـ"فرانس برس".