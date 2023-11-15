العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل في يومه الـ 40

استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق متفرقة في قطاع غزة في اليوم الأربعين منذ بدء العنوان.