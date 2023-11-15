العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل في يومه الـ 40

استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق متفرقة في قطاع غزة في اليوم الأربعين منذ بدء العنوان.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية فإن طائرات الاحتلال قصفت عددًا من المنازل في حي الشيخ رضوان، مما أدى إلى استشهاد 25 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
وأضافت أن 4 شهداء ارتقوا في قصف استهدف منزلًا مجاورًا لمركز ايواء في مخيم جباليا، وأصيب العشرات بجروح.
ويتعرض حي الشيخ رضوان كسائر الأحياء والمناطق السكنية في مدينة غزة لقصف متواصل، برًا وبحرًا وجوًا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وفي وقت لاحق، أصيب عشرات المواطنين في قصف الاحتلال لأحد المنازل قرب بركة أبو راشد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في بلدة القرارة بخان يونس، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، والجرحى.
ووصل ثلاثة شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وعشرات الجرحى، في قصف استهدف أبراج الصالحي في مخيم النصيرات.