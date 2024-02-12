العالم
24 ساعة جديدة من همجية الاحتلال.. 19 مجزرة في غزة ضحيتها 164 شهيدًا
فاجعة متجددة ترفع عدد ضحايا العدوان إلى 28340 شهيدًا و67984 جريحًا
أفادت مصادر طبية، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 164 شهيدًا، و200 جريح، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 28340 شهيدًا، و67984 جريحًا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.
ولا تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليها.