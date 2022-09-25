الاحتلال يقتل "فلسطينياً" في نابلس ويحتجز جثمانه

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن الشاب سائد الكوني في العشرينات من العمر، استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة التعاون بمدينة نابلس، ولا تزال تحتجز جثمانه.