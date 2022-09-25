الاحتلال يقتل "فلسطينياً" في نابلس ويحتجز جثمانه

قُتِلَ شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم (الأحد)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن الشاب سائد الكوني في العشرينات من العمر، استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة التعاون بمدينة نابلس، ولا تزال تحتجز جثمانه.
وأضافت أن ثلاثة مواطنين على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي، ونُقِلوا إلى المستشفى، لتلقي العلاج، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأغلقت أغلب المتاجر أبوابها في نابلس، التي تضم أحد أكبر مخيمات النازحين في الضفة الغربية، بعد أن دعت فصائل مسلحة لإضراب عام.