الصين تتهم أمريكا وحلفاءها بشن "حملة تضليل" ضدها

اتهمت الصين الولايات المتحدة وحلفاءها اليوم (الخميس)، بشن "حملة تضليل" ضدها، بعدما أعلنت واشنطن وشركاؤها الغربيون ومايكروسوفت أن "جهة فاعلة سيبرانية" مدعومة من بكين تسلّلت إلى شبكات أميركية للبنية التحتية الحيوية.