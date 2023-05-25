الصين تتهم أمريكا وحلفاءها بشن "حملة تضليل" ضدها

اتهمت الصين الولايات المتحدة وحلفاءها اليوم (الخميس)، بشن "حملة تضليل" ضدها، بعدما أعلنت واشنطن وشركاؤها الغربيون ومايكروسوفت أن "جهة فاعلة سيبرانية" مدعومة من بكين تسلّلت إلى شبكات أميركية للبنية التحتية الحيوية.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج: "هذا تقرير غير مهني على الإطلاق مع سلسلة أدلة مفقودة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
واعتبرت أن "المعلومات تندرج في إطار حملة تضليل جماعية لدول تحالف العيون الخمس الاستخباراتي، الذي يضم أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".
ووصفت الولايات المتحدة بـ"إمبراطورية القرصنة".