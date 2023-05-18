الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف إلغاء قانون فك الارتباط الإسرائيلي عن المستوطنات

وعدت الخارجية الفلسطينية في بيان، هذه التدابير استعمارية توسعية وعنصرية، تندرج في إطار عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم، يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة، ومتناثرة غير مرتبطة جغرافيًّا؛ لافتة إلى أن هناك سباقًا إسرائيليًّا مع الزمن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تطبيقًا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.