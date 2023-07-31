لبنان.. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة والجيش يغلق المداخل والمخارج

وأفاد بأن "القرار اتخذ خلال اجتماع عُقد في صيدا برعاية حركة أمل مع هيئة العمل المشتركة التي تم الاتفاق فيها أيضًا على تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الجناة وتسليمهم إلى العدالة اللبنانية"، مضيفًا: "بعد اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي، كان هناك صعوبة في ضبط الوضع سريعًا؛ ولكن بإصرار القيادة الفلسطينية والأجهزة الأمنية اللبنانية ونواب وفاعليات صيدا وقواها السياسية، تم ضبط الوضع الأمني".