تعرّف على إمدادات الأسلحة من الناتو لأوكرانيا

قدّمت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وشركاؤها؛ 230 دبابة، و1550 آلية مدرّعة لأوكرانيا، منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022؛ على ما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، الخميس.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل: "أرسل حلفاء وشركاء مجموعة الاتصال برئاسة الولايات المتحدة، 230 دبابة، و1550 آلية مدرّعة، وكميات كبيرة من الذخائر، لأوكرانيا؛ أي 98% من المعدات الموعودة لتجهيز تسعة ألوية مدرعة جديدة".
وأضاف: "في المجموع: يملك إذن الأوكرانيون القدرات التي تلزمهم لاستعادة مزيد من الأراضي من القوات الروسية.
منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، يقدّم أعضاء حلف شمال الأطلسي أيضًا أنظمة دفاع جوية ومدفعية ومقاتلات ميغ-29 سوفياتية الصنع، كانت تملكها بولندا وتشيكيا. ودرّبوا أيضًا عشرات آلاف الجنود الأوكرانيين على الأسلحة التي تستخدمها جيوش دول الحلف.
لكن ستولتنبرغ دعا إلى "عدم الاستخفاف" بروسيا، موضحًا: "قد تفتقر القوات الروسية إلى الجودة، لكنها تعوّض بأعدادها، وموسكو تواصل تعبئة مزيد من الجنود".