تعرّف على إمدادات الأسلحة من الناتو لأوكرانيا

لكن ستولتنبرغ دعا إلى "عدم الاستخفاف" بروسيا، موضحًا: "قد تفتقر القوات الروسية إلى الجودة، لكنها تعوّض بأعدادها، وموسكو تواصل تعبئة مزيد من الجنود".