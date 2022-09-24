"الدفاع البريطانية": الجيش الأوكراني يتقدّم.. ونكسات عملياتية للروس

وذكرت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أن القوات الأوكرانية تتقدّم أكثر في اتجاه مجرى النهر، مع تزايد قلق القادة الروس بشأن نكساتهم العملياتية؛ إذ من المحتمل أنهم يحاولون ضرب بوابات السدود من أجل إغراق نقاط العبور العسكرية الأوكرانية.