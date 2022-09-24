"الدفاع البريطانية": الجيش الأوكراني يتقدّم.. ونكسات عملياتية للروس

أفادت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها اليومي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، اليوم "السبت"، بأن القوات الأوكرانية تحرز تقدمًا شرق البلاد في اتجاه نهر سيفيرسكي دونتس، الذي يمرّ عبر إقليم دونباس.
وذكرت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أن القوات الأوكرانية تتقدّم أكثر في اتجاه مجرى النهر، مع تزايد قلق القادة الروس بشأن نكساتهم العملياتية؛ إذ من المحتمل أنهم يحاولون ضرب بوابات السدود من أجل إغراق نقاط العبور العسكرية الأوكرانية.
وأضافت أنه من المحتمل أن تكون الهجمات قد تسببت في تعطيل كبير للعمليات الأوكرانية؛ بسبب المسافة بين السدود المتضررة ومناطق القتال.