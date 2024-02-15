الأمم المتحدة: إعمار غزة يتكلف 20 مليار دولار إذا توقفت الحرب الآن

وكان "أونكتاد" رجح في تقرير الشهر الماضي، أن يستغرق الأمر حتى الرمق الأخير في هذا القرن، وحتى يستعيد اقتصاد غزة حجمه، الذي كان عليه قبل الصراع إذا توقف القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.