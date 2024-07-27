بعد الهجوم الصاروخي على "مجدل شمس".. نتنياهو: حزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا لم يدفعه حتى الآن

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت: "إن إسرائيل لن تتخطى هذا الهجوم القاتل"، مشيرًا إلى الهجوم الذي استهدف بلدة مجدل شمس في الجولان، وتسبب بمقتل 11 شخصًا على الأقل، معظمهم أطفال.