بعد الهجوم الصاروخي على "مجدل شمس".. نتنياهو: حزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا لم يدفعه حتى الآن

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت: "إن إسرائيل لن تتخطى هذا الهجوم القاتل"، مشيرًا إلى الهجوم الذي استهدف بلدة مجدل شمس في الجولان، وتسبب بمقتل 11 شخصًا على الأقل، معظمهم أطفال.
وأشار إلى أن "حزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا لم يدفعه حتى الآن".
وبحسب موقع "الحرة"، جاء ذلك خلال محادثة هاتفية، أجراها مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف.
إلى ذلك، أجرى قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، جولة في موقع الهجوم في مجدل شمس، وأجرى تقييمًا للوضع في مركز العمليات في المنطقة، برفقة ضباط آخرين.
واستنكرت الولايات المتحدة الهجوم، وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس السبت إن واشنطن "تندد بالهجوم الصاروخي على قرية درزية بالجولان".
من جانبها، قالت الحكومة اللبنانية في بيان إن "استهداف المدنيين يُعدُّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويتعارض مع مبادئ الإنسانية"، داعية إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية على كل الجبهات".
وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يستعد للرد" على التنظيم الشيعي الذي نفى -من جهته- أي مسؤولية له عن الهجوم على قرية مجدل شمس في الجولان.
وأكد دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "الهجوم الأكثر دموية" على مدنيين في إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، عندما هاجم مسلحو حركة حماس جنوب إسرائيل؛ ما أدى إلى اشتعال الحرب المستمرة في قطاع غزة.