تُنفّذ ضربات نووية وتقليدية بلا طاقم.. أمريكا تكشف قاذفتها الإستراتيجية الجديدة

وأبقي عدد كبير من صفات الطائرة طي الكتمان، لكن الطائرة تمثل تقدمًا كبيرًا على القاذفات الموجودة حاليًّا في الأسطول الأمريكي؛ كما أوضح أوستن في كلمته.