تُنفّذ ضربات نووية وتقليدية بلا طاقم.. أمريكا تكشف قاذفتها الإستراتيجية الجديدة

كشفت الولايات المتحدة قاذفتها الإستراتيجية الشبح الجديدة "بي-21 ريدر"، التي يمكن تشغيلها بلا طاقم والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية؛ بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم "السبت".
وافتُتح حفل الكشف عن الطائرة المصممة بدقة، أمس، في منشأة "نورثروب غرومان" المصنعة للبي-21 في مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا، بالنشيد الوطني للولايات المتحدة، بينما كانت قاذفات قديمة تحلق فوق حشد تضمن كبار المسؤولين الأمريكيين.
ومع فتح أبواب الحظيرة التي تضم الطائرة، عزفت موسيقى حماسية ولمعت أضواء قبل أن يصفق الحشد عند سحب القماش الذي يغطيها، وظهور قاذفة رمادية أنيقة يمكن أن تبلغ كلفة الواحدة منها 700 مليون دولار.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال الحفل: "إن بي-21 ريدر، هي أول قاذفة إستراتيجية منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهي شهادة على تقدم أمريكا الدائم في البراعة والابتكار".
وأبقي عدد كبير من صفات الطائرة طي الكتمان، لكن الطائرة تمثل تقدمًا كبيرًا على القاذفات الموجودة حاليًّا في الأسطول الأمريكي؛ كما أوضح أوستن في كلمته.
وعلى غرار الطائرات الحربية "إف-22" و"إف-35"، زودت الطائرة "بي-21" بتقنية التخفي التي تسمح بالحد من رصد أثرها، عبر شكلها والمواد التي استخدمت لصنعها؛ ما يجعل من الصعب على الخصوم اكتشافها.