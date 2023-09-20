"الدفاع الروسية" تعلن تحطم مقاتلة من طراز "سو- 34" خلال رحلة تدريبية

وقالت الوزارة، في بيان: إن الحادث وقع في حدود الساعة 10:00 صباحًا، أثناء رحلة تدريبية، وأن طاقم الطائرة المكون من شخصين تَمكّن من القفز، وتم إجلاؤهما إلى المطار المحلي، و"لا يوجد أي تهديد لصحتهما".