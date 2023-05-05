صافرات الإنذار تدوي في كييف.. وإسقاط طائرة مسيّرة

لكن زيلينسكي؛ قال إنه "متأكد من أنه ستكون لدينا طائرات"، مشيراً إلى أنه كان على أوكرانيا أولاً أن تثبّت نفسها في ميدان المعركة قبل الحصول على مزيدٍ من الدعم العسكري المتقدم.