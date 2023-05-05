صافرات الإنذار تدوي في كييف.. وإسقاط طائرة مسيّرة

دوَّت في العاصمة الأوكرانية كييف صافرات إنذارٍ، فيما أفاد شهود عيان بسماعهم أصوات نيران وانفجارات في المدينة.
ونقلًا عن مراسل وكالة فرانس برس، شُوهدت الدفاعات الجوية الأوكرانية وهي تتصدّى لهجماتٍ روسية، فيما أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف بأن الدفاع الجوي تمّ تفعيله.
إلى ذلك، قال رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن: "طائرة مسيّرة معادية أُسقطت مساء الخميس في رابع هجومٍ على كييف خلال يومين".
وأكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ الأربعاء، خلال زيارة مفاجئة إلى فنلندا، أن هذه السنة ستكون "حاسمة" مجدداً مطالبته بأسلحة ثقيلة، فيما تحضر أوكرانيا لهجومٍ مضادٍ على القوات الروسية.
وقال زيلينسكي؛ للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو: "أعتقد أن هذه السنة ستكون حاسمة بالنسبة إلينا ولأوروبا ولأوكرانيا، حاسمة للنصر".
وشكر زيلينسكي؛ نينيستو؛ الذي أصبحت بلاده أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي في أبريل، على دعمها العسكري الذي قدّمته حتى الآن، قائلاً إنهما اتفقا على تسريع الإمدادات الإضافية.
في حين طلبت أوكرانيا تحديداً مقاتلات متقدمة، قال نينيستو إنه نظراً لموقع فنلندا الجغرافي -بحدودها الطويلة مع روسيا- "لا يمكنها التخلي" عن طائراتها الحالية قبل تسليم طائرات جديدة والمقرر اعتباراً من 2025.
لكن زيلينسكي؛ قال إنه "متأكد من أنه ستكون لدينا طائرات"، مشيراً إلى أنه كان على أوكرانيا أولاً أن تثبّت نفسها في ميدان المعركة قبل الحصول على مزيدٍ من الدعم العسكري المتقدم.
وأضاف "سنقوم بعمليات هجومية وبعد ذلك سنتسلّم طائرات".