إصابة العشرات من الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن العشرات من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل غازية مسيلة للدموع، على مسيرات نظمت في عدة قرى في الخليل رفضاً للاستيطان، كما اعتقلت فلسطينيين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، تصدوا وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لقوات الاحتلال التي منعتهم من فلاحة أراضيهم.