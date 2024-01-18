"لافروف": 30 دولة مهتمة بالتقارب مع "بريكس" والمجموعة ينتظرها مستقبل واعد

وحتى نهاية العام الماضي ضمّت "بريكس": روسيا، والبرازيل، والصين، والهند، وجنوب إفريقيا، قبل أن تلتحق بها: مصر، وإيران، والإمارات، والسعودية، وأثيوبيا، ابتداءً من العام الجديد.