الصين في مواجهة "ترامب".. صراعات متوقعة في التجارة والتكنولوجيا والأمن العالمي

يقول تونغ زاو الباحث في صندوق كارنيجي للسلام الدولي: إن الصين قد تسعى للحفاظ على علاقات ودية ظاهريًا مع ترامب، لكنها ستكثف في الوقت نفسه استعراض قوتها عالميًا. ويضيف أن عودة ترامب قد تكون غير مرغوب فيها لدى بكين، لكنها ليست غير متوقعة بالكامل؛ نظرًا لسياسته الخارجية التي تتسم بالانعزالية والتي قد تتيح للصين مساحة لتوسيع نفوذها.