قماش أسود يغطي منزل رئيس وزراء بريطانيا.. في إطار احتجاجات منظمة "غرينبيس"

أقدم متظاهرون من منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" على تغطية منزل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بقماش أسود، في خطوة تصعيدية ضمن حملتهم المناهضة لسياسة الحكومة للتنقيب عن النفط.
وأظهرت صورة نشرتها المنظمة أربعة متظاهرين على سطح المبنى في شمال إنجلترا وهم يضعون قماشًا أسود اللون على المنزل.
وحمل اثنان من المحتجين لافتة مكتوبا عليها: "ريشي سوناك، عوائد النفط أم مستقبلنا؟".
يذكر أن سوناك لم يكن موجودًا في المنزل عند دخول المحتجين، حيث كان في فلوريدا لقضاء عطلة شخصية.
وقال مصدر في مكتب سوناك: الشرطة كانت حاضرة، ونحن لا نعتذر عن اتباع النهج الصحيح لضمان أمن الطاقة لدينا، وذلك باستخدام الموارد التي لدينا هنا في الوطن.
وبحسب "رويترز" فقد أعلنت الحكومة البريطانية يوم الاثنين أنها بصدد إصدار "مئات" التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال لضمان احتياطاتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في 2050.
وأكد بيان صادر عن مكتب سوناك أن "الاستثمار في بحر الشمال سيفتح المجال لمشاريع جديدة، حماية الوظائف، تخفيف الانبعاثات وتعزيز استقلالية المملكة المتحدة في مجال الطاقة".