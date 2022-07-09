إيران.. اعتقال مخرجين سينمائيين وناشطًا إصلاحيًا بسبب دعمهم للاحتجاجات
اعتقلت السلطات الإيرانية مخرجين سينمائيين وناشطًا إصلاحيًا مساء الجمعة؛ بسبب دعمهم للاحتجاجات التي أعقبت انهيار مبنى من عشرة طوابق في مدينة عبدان، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا في مايو الماضي.
وكان المخرجان محمد رسول آف، ومصطفى آل أحمد، من بين مجموعة مخرجين وممثلين إيرانيين وقّعت على رسالة مفتوحة بعنوان "ألقوا أسلحتكم"، طالبت قوات الأمن بعد كارثة مبنى عبدان بإلقاء السلاح وعدم قمع الاحتجاجات.
وتزعّم رسول آف، الذي فازت أفلامه بجوائز في مهرجاني "كان" و"برلين"، هذه المجموعة الاحتجاجية، ووجّهت له السلطات ولزميله آل أحمد تهمة التحريض على الاضطرابات وصِلات مع الجماعات المناهضة للحكومة وارتكاب مخالفات أمنية.
وذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء أنه تم أيضًا اعتقال مصطفى تاج زاده، نائب وزير الداخلية الإصلاحي السابق الذي تحول إلى ناشط، وذلك بتهمة "العمل ضد الأمن القومي ونشر الأكاذيب لإزعاج الرأي العام".