إيران.. اعتقال مخرجين سينمائيين وناشطًا إصلاحيًا بسبب دعمهم للاحتجاجات

اعتقلت السلطات الإيرانية مخرجين سينمائيين وناشطًا إصلاحيًا مساء الجمعة؛ بسبب دعمهم للاحتجاجات التي أعقبت انهيار مبنى من عشرة طوابق في مدينة عبدان، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا في مايو الماضي.