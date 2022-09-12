"الندوة العالمية" تشيد بتعاون سفارة خادم الحرمين في إنجاح قافلتها بالسنغال

وقال مدير مكتب الندوة بالسنغال فتحي عيد: القافلة ضمت (14) طبيبًا واستشاريًا على أعلى مستويات التخصص في مجالات الجراحة الطبية، حيث كان لهم الدور الكبير في خدمة المرضى ورعايتهم بداية من إجراء العمليات وما بعدها من المتابعة بالعلاج والأدوية المجانية التي وفرتها القافلة.