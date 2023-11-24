أم مفجوعة في غزة فقدت 80 فرداً من عائلتها في غارة إسرائيلية

كل فلسطيني لاذ بمدرسة الناقورة الثانوية، حمل معه قصة موجعة عن الحرب، إذ تكتظ الغرف بالأمهات المكلومات، وتقول إحداهن إنها لم تتعرف على جثة ابنها وهي تبحث عنه بعد قصف استهدف مربعاً سكنياً وداست على أشلاء الضحايا وهي تنبش بحثاً عن فلذة كبدها.