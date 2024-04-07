باستثناء فرقة تمنع عودة السكان لمنازلهم.. "إسرائيل" تسحب قواتها من خان يونس

وأضافت أن الجيش أبقى الفرقة 162 ولواء ناحال على طريق الممر الإنساني، الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين، والذي تمنع "إسرائيل" من خلاله عودة سكان غزة من الجنوب إلى شمال القطاع.