باستثناء فرقة تمنع عودة السكان لمنازلهم.. "إسرائيل" تسحب قواتها من خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد) انسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأوضح متحدث عسكري إسرائيلي، أن الجيش سحب كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة ما عدا كتيبة واحدة، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن الجيش أنهى عملياته البرية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسحب الفرقة 98 من هناك.
وأضافت أن الجيش أبقى الفرقة 162 ولواء ناحال على طريق الممر الإنساني، الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين، والذي تمنع "إسرائيل" من خلاله عودة سكان غزة من الجنوب إلى شمال القطاع.
في السياق نفسه، بينت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدداً من الضحايا والجرحى سقطوا في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على خان يونس، ورفح جنوبي قطاع غزة.