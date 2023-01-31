نهج جديد.. مكافأة مالية في روسيا لكل من يدمر "ليوبارد" أو "أبرامز"

في حربها المستمرة على أوكرانيا، يبدو أن روسيا بدأت في انتهاج طريقة "غريبة" للتصدي للدبابات الغربية على جبهات القتال في كييف.
وقرر حاكم إقليم ما وراء البايكال، ألكسندر أوسيبوف، دفع مكافأة مالية لكل عسكري من أبناء منطقته يدمر دبابة من طراز "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية أو يغتنمها، في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وذكرت السكرتيرة الصحفية لحاكم الإقليم، ليوبوف تشيستياكوفا، أن الهدف من المبادرة هو تشجيع المقاتلين على التصدي لهذه الدبابات؛ بحسب ما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.
ووفقًا لتشيستياكوفا، فإنه سيتم دفع مكافأة مالية تتراوح بين 1500 و43000 دولار (100 ألف إلى 3 ملايين روبل)، لابن المنطقة الذي سيدمر أو يغتنم الدبابة الغربية.
يشار -وفق "سكاي نيوز عربية"- إلى أن إقليم ما وراء البايكال عبارة عن كيان فيدرالي روسي يقع ما وراء بحيرة بايكال.
من جانبه، رحّب القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، بمبادرة مكافأة الجنود الروس في منطقة العمليات الخاصة على الاستيلاء على دبابات أبرامز الأمريكية ودبابات ليوبارد الألمانية أو تدميرها.
وقال: "أعتبر أيضًا عرض رجال الأعمال الروس تقديم مكافآت لكل من يستولي على دبابة غربية أو يدمرها، عملًا تحفيزيًّا جيدًا. البزنس الوطني يساهم كذلك في تحقيق النصر".
وكانت ألمانيا قد أعلنت عزمها تزويد أوكرانيا بدبابات من طراز "ليوبارد 2"، والسماح لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز، من ترساناتها الخاصة.
كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إدارته ستزود أوكرانيا بعدد من دبابات أبرامز.