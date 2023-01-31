نهج جديد.. مكافأة مالية في روسيا لكل من يدمر "ليوبارد" أو "أبرامز"

وقرر حاكم إقليم ما وراء البايكال، ألكسندر أوسيبوف، دفع مكافأة مالية لكل عسكري من أبناء منطقته يدمر دبابة من طراز "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية أو يغتنمها، في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.