روسيا تُسقط 42 مسيّرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، أنّ الولايات المتّحدة ستبدأ في سبتمبر المقبل، تدريب طيّارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 التي وعدت حتى اليوم ثلاث دول، هي: النروج وهولندا والدنمارك بتزويد كييف عدداً منها.