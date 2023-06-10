طائرة أنتونوف 124
طائرة أنتونوف 124
العالم

كندا تصادر طائرة شحن روسية بسبب غزو أوكرانيا

مملوكة لشركة تخضع لعقوبات
سبق
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الكندية اليوم السبت مصادرة طائرة شحن روسية من طراز "أنتونوف 124"، مملوكة لشركة ومجموعة تجارية تخضع للعقوبات؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان أن الحكومة أمرت بمصادرة طائرة شحن روسية رابضة في مطار تورنتو، وفقًا لقانون الإجراءات الاقتصادية الخاصة، الذي يمنح السلطات الحكومية حق مصادرة الأصول العائدة للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، ومصادرتها، والتصرف فيها، وفقًا لـ"فرانس برس".

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كندا
الأزمة الأوكرانية الروسية

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