كندا تصادر طائرة شحن روسية بسبب غزو أوكرانيا

وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان أن الحكومة أمرت بمصادرة طائرة شحن روسية رابضة في مطار تورنتو، وفقًا لقانون الإجراءات الاقتصادية الخاصة، الذي يمنح السلطات الحكومية حق مصادرة الأصول العائدة للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، ومصادرتها، والتصرف فيها، وفقًا لـ"فرانس برس".