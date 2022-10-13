"درع الفضاء".. 15 دولة أوروبية تعلن عن بناء منظومة دفاع جوي صاروخي

والدول الموقعة على المبادرة هي: بلجيكا، بلغاريا، تشيكيا، إستونيا، ألمانيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، سلوفاكيا، سلوفينيا، رومانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى فنلندا التي لم تنضم رسمياً بعد إلى الـ"ناتو".