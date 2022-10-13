"درع الفضاء".. 15 دولة أوروبية تعلن عن بناء منظومة دفاع جوي صاروخي

أعلنت 15 دولة أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، عزمها إقامة منظومة "درع الفضاء الأوروبي"، بهدف سد ثغرات الجدار الدفاعي الأطسي في القارة العجوز، وذلك على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا وانعكاساته على الأمن الأوروبي.
جاء هذا على هامش اجتماع لحلف الـ"ناتو" في بروكسل، حيث وقعت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانا لامبرشت مع وزراء 14 دولة أوروبية على إعلان نوايا بشأن ما يسمى بمبادرة نظام درع السماء "سكاي شيلد"، مؤكدة على أن نجاح المبادرة مرتبط بتعزيز أواصر التعاون السياسي والمالي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء.
والدول الموقعة على المبادرة هي: بلجيكا، بلغاريا، تشيكيا، إستونيا، ألمانيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، سلوفاكيا، سلوفينيا، رومانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى فنلندا التي لم تنضم رسمياً بعد إلى الـ"ناتو".