روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على سفن نقل مدنية

أعلنت روسيا اليوم (السبت)، أنها أحبطت هجوماً أوكرانياً بزوارق مسيرة على سفن نقل مدنية روسية مساء أمس، في جنوب غرب البحر الأسود الذي يعد شرياناً رئيسياً لتصدير الحبوب والنفط من كلا البلدين.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان نُشر على تطبيق التراسل "تليجرام"، أن أوكرانيا حاولت شن هجوم على سفن نقل مدنية روسية بمسيرات بحرية شبه غاطسة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت الوزارة أن زوارق الدوريات والطائرات الحربية الروسية أحبطت الهجوم، ودمرت زورقاً مسيراً أوكرانياً بنيران المدفعية وعطلت الباقي بوسائل الحرب الإلكترونية.
وأشارت إلى عدم إلحاق أضرار بأي سفن مدنية أو عسكرية روسية.