روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على سفن نقل مدنية

أعلنت روسيا اليوم (السبت)، أنها أحبطت هجوماً أوكرانياً بزوارق مسيرة على سفن نقل مدنية روسية مساء أمس، في جنوب غرب البحر الأسود الذي يعد شرياناً رئيسياً لتصدير الحبوب والنفط من كلا البلدين.