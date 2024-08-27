"التعاون الإسلامي" تدين بشدة دعوات "بن غفير" لبناء كنيس داخل المسجد الأقصى

وأكّدت المنظمة، أن مدينة القدس هي جزءٌ لا يتجزّأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة ليس لها أثرٌ قانوني وتعد ملغاة وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.