13 قتيلاً و20 جريحاً في تفجير في وسط الصومال

قُتل 13 شخصاً وأُصيب 20 آخرون بجروح في وسط الصومال، بعدما عمد انتحاري إلى تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين، وفق ما أعلنت الشرطة.
وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية أحمد آدن؛ في تصريح لوكالة فرانس برس، العثور على "جثث 13 شخصاً أغلبيتهم من المدنيين الذين يقطنون على مقربة" من الموقع.
وأفاد بنقل "نحو 20 جريحاً إلى المستشفيات"، وتابع "نعتقد أن أعداد الضحايا مرشّحة للارتفاع".
يأتي الهجوم الذي ألحق أضراراً بمبانٍ قريبة وأدّى إلى محاصرة كثر تحت الأنقاض، بعد إقرار الحكومة الصومالية الضعيفة بتعرُّضها لـ"نكسات كبيرة عدة" في حملتها ضدّ مقاتلي حركة الشباب الإرهابية.