روسيا تحشد موارد كبيرة لدعم عملياتها في أوكرانيا

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا، عبر موقع "إكس" المعروف سابقًا بـ"تويتر"، أن الطائرات القتالية التكتيكية الروسية تنفذ، خلال الصيف، أكثر من 100 طلعة جوية يوميًا، لكن هذه الطلعات تقتصر في معظم الأحيان على العمل فوق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا؛ بسبب تهديدات الدفاعات الجوية الأوكرانية.