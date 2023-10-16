ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 2850 شهيدًا

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني، أن نحو 1000 شهيد ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة في المناطق التي تعرضت لغارات إسرائيلية عنيفة، مؤكدةً عجز فرق الدفاع المدني عن انتشال الجثث؛ نظراً لعدم توفر الإمكانيات اللازمة.