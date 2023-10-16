ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 2850 شهيدًا

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي، إلى 2850 شهيدًا.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن من بين شهداء العدوان الإسرائيلي 750 طفلاً، و460 امرأة، إضافةً إلى إصابة نحو 10 آلاف فلسطيني بجروح مختلفة.
وأوضحت وزارة الصحة أن من بين الشهداء 114 فلسطينيًا استشهدوا خلال الليلة الماضية وفجر اليوم، وسط قطاع غزة.
وذكر الدفاع المدني الفلسطيني، أن نحو 1000 شهيد ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة في المناطق التي تعرضت لغارات إسرائيلية عنيفة، مؤكدةً عجز فرق الدفاع المدني عن انتشال الجثث؛ نظراً لعدم توفر الإمكانيات اللازمة.