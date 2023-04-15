فيديو اشتباكات السودان.. شاهد تدخل طائرات الجيش وما حدث بالخرطوم

وحسب "سكاي نيوز عربية"، تتسارع الأحداث في السودان، حيث اندلعت صباح اليوم السبت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وحول أماكن سيطرة كل منهما، فيما دعت السفارتان الأميركية والروسية، وكذلك القوى المدنية في السودان إلى التهدئة.