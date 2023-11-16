البرلمان النرويجي يتبنّى مقترحًا يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين

وينصّ المقترح على أن "البرلمان النرويجي يطلب من الحكومة أن تكون مستعدّة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلّة، عندما يمكن أن يكون لهذا الاعتراف أثر إيجابي على عملية السلام، لكن من دون أن يكون مشروطًا بالتوصل لاتفاق سلام نهائي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".