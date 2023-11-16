البرلمان النرويجي يتبنّى مقترحًا يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين

تبنّى برلمان النرويج، اليوم "الخميس"، مقترحًا يطلب من الحكومة الاستعدادَ للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلّة، على أساس أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على عملية السلام في الشرق الأوسط.
وينصّ المقترح على أن "البرلمان النرويجي يطلب من الحكومة أن تكون مستعدّة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلّة، عندما يمكن أن يكون لهذا الاعتراف أثر إيجابي على عملية السلام، لكن من دون أن يكون مشروطًا بالتوصل لاتفاق سلام نهائي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وحاز تبنّي النص على أغلبية واسعة، رغم أنه صدر عن حزبي العمال والوسط المشكلين لحكومة أقلية، لكنه استفاد من تأييد الأعضاء المحافظين أهم حزب معارض، وأحزاب سياسية أخرى.