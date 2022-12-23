إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز لشهر إضافي في تهم فساد

ومثلت النائبة اليونانية البالغة من العمر 44 عاماً التي جُردت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر بعد كشف المعلومات الأولى، أمام غرفة مجلس بروكسل، صباح الخميس، في جلسة استماع مغلقة.