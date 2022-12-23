إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز لشهر إضافي في تهم فساد

قرّر القضاء البلجيكي، الخميس، إبقاء النائبة اليونانية في المجلس الأوروبي إيفا كايلي؛ رهن التوقيف الاحتياطي، في إطار تحقيق بشبهات فساد، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية.
ورفضت غرفة مجلس بروكسل التي مثلت كايلي؛ أمامها صباح الخميس، طلبها إخلاء سبيلها بكفالة وخضوعها للمراقبة بوساطة سوار إلكتروني، وقرّرت المحكمة "تمديد توقيفها الاحتياطي شهراً"، وفق ما أوضحت النيابة العامة في بيان.
ووجهت لكايلي؛ لائحة اتهام هذا الشهر في تحقيق فساد، ووضعها تحت المراقبة الإلكترونية بناءً على طلب محاميها.
ومثلت النائبة اليونانية البالغة من العمر 44 عاماً التي جُردت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر بعد كشف المعلومات الأولى، أمام غرفة مجلس بروكسل، صباح الخميس، في جلسة استماع مغلقة.