الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرمان شمال غزة من الغذاء والدواء

وقصفت القوات الإسرائيلية وسط مخيم جباليا، وأجبرت نحو 50 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء كانوا موجودين داخل مراكز الإيواء، على مغادرتها بالقوة بعد اقتحام مراكز الإيواء بالدبابات، وسط قصف عنيف صوب مراكز الإيواء، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من النازحين داخل مراكز الإيواء.