الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرمان شمال غزة من الغذاء والدواء

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الغذاء والدواء والمياه لشمال قطاع غزة، مما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية.
وأفاد مستشفى العودة في شمال قطاع غزة، بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة منذ عدة أسابيع، والمستشفى يعاني نقصاً حاداً في الأدوية والوقود والغذاء.. يُذكر أن الاحتلال قصف المستشفى، ويحاصره بشكل كامل.
وقصفت القوات الإسرائيلية وسط مخيم جباليا، وأجبرت نحو 50 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء كانوا موجودين داخل مراكز الإيواء، على مغادرتها بالقوة بعد اقتحام مراكز الإيواء بالدبابات، وسط قصف عنيف صوب مراكز الإيواء، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من النازحين داخل مراكز الإيواء.