روسيا تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين وتدمير مستودع أسلحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "مي 17" في دونتيسك، و"سو 25" في منطقة خاركوف، بالإضافة إلى تدمير راجمة صواريخ "همارس" أميركية الصنع في دونباس، وتفجير مستودع في أوديسا يضم صواريخ مضادة للسفن من طراز "هربون" سلمتها دول حلف الناتو لأوكرانيا.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "القوات الروسية هاجمت نقطة انتشار الكتيبة 97 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زاباروجيا، مما أسفر عن سقوط 65 شخصاً، و تدمير 10 قطع من المعدات"، وفقاً لـ"إنترفاكس".
وأضافت أن "ضربات عالية الدقة شنتها القوات الجوية الروسية على نقطة الانتشار المؤقتة للواء الآلي 92 في منطقة خاركوف، أودت بحياة ما يصل إلى 200 فرد، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 10 مدرعات".