روسيا تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين وتدمير مستودع أسلحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "مي 17" في دونتيسك، و"سو 25" في منطقة خاركوف، بالإضافة إلى تدمير راجمة صواريخ "همارس" أميركية الصنع في دونباس، وتفجير مستودع في أوديسا يضم صواريخ مضادة للسفن من طراز "هربون" سلمتها دول حلف الناتو لأوكرانيا.