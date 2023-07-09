واشنطن: لا حل عسكريًا بالسودان ونحث طرفي الصراع على العودة إلى الثكنات

دعت وزارة الخارجية الأمريكية طرفي الصراع في السودان، الأحد، إلى إنهاء القتال والعودة إلى الثكنات، وشددت على ضرورة منع أي تدخل خارجي في السودان، معتبرة أنه لا حل عسكريًا للصراع، وفقًا للعربية نت.