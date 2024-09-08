اليمن يتسلم رئاسة الدورة 162 لمجلس الجامعة العربية

بدأت اليوم الأحد أعمال اجتماعات الدورة العادية "162" لمجلس جامعة الدول العربية التي تسلمت رئاستها اليمن على مستوى المندوبين الدائمين، للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب، المقرر له الثلاثاء المقبل.
ويبحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، موضوعات تعزيز العمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وبندًا حول الشؤون العربية والأمن القومي العربي، وملفات التعاون العربي الدولي، وعددًا من ملفات الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدول العربية.
وأكد مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية رئيس الدورة "162" لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين السفير رياض الكعبري، أن "هذه الدورة سوف تكرس بدرجة رئيسية للاتفاق على موقف عربي مشترك إزاء العدوان الإسرائيلي الفاشي على الشعب الصامد في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأوضح الكعبري وفق روسيا اليوم، أن "الحقيقة الماثلة أمام الجميع اليوم في أن شعبًا محتلاً أعزل يتعرض للإبادة الجماعية الممنهجة، والتطهير العرقي والتجويع المتعمد والتهجير".
وتسلمت الجمهورية اليمنية، رئاسة أعمال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.
وتسلم مندوب الجمهورية اليمنية لدى الجامعة العربية السفير رياض الكعبري، رئاسة مجلس الجامعة العربية، من مندوب الجمهورية الإسلامية الموريتانية السفير الحسين سيدي عبدالله الديه، رئاسة الدورة "161" لمجلس الجامعة العربية.