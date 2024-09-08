اليمن يتسلم رئاسة الدورة 162 لمجلس الجامعة العربية

ويبحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، موضوعات تعزيز العمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وبندًا حول الشؤون العربية والأمن القومي العربي، وملفات التعاون العربي الدولي، وعددًا من ملفات الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدول العربية.