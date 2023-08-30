"التعاون الإسلامي" تشارك في قمة قازان العالمية الثانية للشباب على أرض تتارستان

وفي كلمة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ألقاها رئيس إدارة الشباب والرياضة بوبكري مايغا، ثمّن الجهود التي يبذلها الرئيس رستم مينيخانوف من أجل تعزيز العلاقات بين روسيا الاتحادية والعالم الإسلامي، بصفته رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا- العالم الإسلامي؛ مؤكدًا دعم الأمانة العامة لجهود ومبادرات جمهورية تتارستان في مجال تمكين الشباب وتنمية الرياضة.