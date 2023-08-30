"التعاون الإسلامي" تشارك في قمة قازان العالمية الثانية للشباب على أرض تتارستان

شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في قمة قازان العالمية الثانية للشباب، التي تنظمها جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية في مدينة قازان خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس الجاري تحت عنوان: دور القيم التقليدية في تربية الأطفال والشباب في العالم المعاصر، بدعوة من رئيس جمهورية تتارستان رستم ميناخانوف.
وفي كلمة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ألقاها رئيس إدارة الشباب والرياضة بوبكري مايغا، ثمّن الجهود التي يبذلها الرئيس رستم مينيخانوف من أجل تعزيز العلاقات بين روسيا الاتحادية والعالم الإسلامي، بصفته رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا- العالم الإسلامي؛ مؤكدًا دعم الأمانة العامة لجهود ومبادرات جمهورية تتارستان في مجال تمكين الشباب وتنمية الرياضة.
وأشار "مايغا" إلى أن عقد القمة العالمية للشباب سنويًّا في قازان، يتيح فرصة للمشاركين من الحكومات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب وممثلي المنظمات الشبابية، لبحث أفضل السبل للعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها الشباب.
وأوضح أن الأمانة العامة لن تألوَ جهدًا من أجل متابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن هذه القمة؛ وذلك بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات المنظمة المعنية وبالتعاون مع جمهورية تتارستان.
وفي لقاء رئيس جمهورية تتارستان مع الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في القمة، رحّب بالأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي لقضايا تمكين الشباب وتنمية الرياضة؛ وخاصة قرار إنشاء إدارة خاصة للشباب والرياضة بالأمانة العامة؛ مؤكدًا دعم بلاده لجهود المنظمة في هذا المجال.
وأشار إلى أن قازان ستستضيف فعاليتين عالميتين: الأولى حول الشباب في مارس 2024، والثانية حول الرياضة في 2025، داعيًا الأمانة العامة إلى دعم هاتين المبادرتين من خلال حث الدول الأعضاء على المشاركة الفعالة.
يُذكر أن وزراء وممثلين عن حكومات أكثر من ثلاثين دولة، شاركوا في قمة قازان العالمية الثانية للشباب، إلى جانب ممثلين عن أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات دولية وإقليمية تعمل في مجال تمكين الشباب ومؤسسات أكاديمية وخبراء وباحثين والقطاع الخاص.